Знаменитости 15 июня 2023, 15:35 Бориса Гребенщикова оштрафовали за дискредитацию российской армии Суд оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС России РИА «Новости»

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Тверской суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Основателя рок-группы «Аквариум» признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Поводом, по данным агентства, стало одно из интервью Гребенщикова на YouTube-канале, в котором тот нелестно высказался об отечественной армии. Суд назначил артисту административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

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Адвокат Гребенщикова призвал прекратить производство по делу. По словам защиты артиста, лидер рок-группы просто высказывал свое частное мнение в интервью.

Протокол за дискредитацию ВС России составили на музыканта в середине мая. Тогда суд не стал озвучивать суть претензий к артисту.

Гребенщиков неоднократно высказывался против действий армии России в рамках специальной военной операции. В одном из интервью рок-музыкант критиковал людей, поддерживающих СВО. Кроме того, он сам признавался, что часть денег с его концертов уходят на нужды Вооруженных сил Украины.

Некоторые выступления артиста в России отменили. Сам же он уехал жить за границу.