15 июня 2023, 15:35
Бориса Гребенщикова оштрафовали за дискредитацию российской армии
Суд оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС России
Тверской суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Основателя рок-группы «Аквариум» признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Поводом, по данным агентства, стало одно из интервью Гребенщикова на YouTube-канале, в котором тот нелестно высказался об отечественной армии. Суд назначил артисту административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
Реклама
Адвокат Гребенщикова призвал прекратить производство по делу. По словам защиты артиста, лидер рок-группы просто высказывал свое частное мнение в интервью.
Протокол за дискредитацию ВС России составили на музыканта в середине мая. Тогда суд не стал озвучивать суть претензий к артисту.
Гребенщиков неоднократно высказывался против действий армии России в рамках специальной военной операции. В одном из интервью рок-музыкант критиковал людей, поддерживающих СВО. Кроме того, он сам признавался, что часть денег с его концертов уходят на нужды Вооруженных сил Украины.
Некоторые выступления артиста в России отменили. Сам же он уехал жить за границу.
Суд
Музыка
Армия
Реклама
Реклама