Эксклюзив 17 ноября 2023, 00:12 «Половина моей вины». Деревянко признал долг в 109 миллионов рублей Бизнесмен Мулузян: Деревянко признал свой долг в 109 млн рублей Телеканал «360»

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Обвиненный в мошенничестве актер Павел Деревянко в беседе с партнером Георгием Мулузяном признал, что должен 109 миллионов рублей. Бизнесмен раскрыл «360» детали переговоров с актером.

Из полученных от Мулузяна сведений стало ясно, что Деревянко осознает, что должен партнеру Сергею Николенко 109 миллионов рублей, но при этом ищет способы их не отдавать, как ему посоветовал юрист Александр Аронов.

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«Мы хотели Серегу взять в партнерство и за счет этой части долю ему отдавать с прибыли с торгового ассистента. В итоге он (Деревянко — прим. ред.) поехал к Сергею договариваться. Они с Сергеем не договорились, и в итоге Павел решил действовать, как Аронов сказал, то есть кинуть», — рассказал Мулузян.

В разговоре с Мулузяном актер уверяет, что никогда не обвинял партнера в том, что тот его обманул. По слова Деревянко, в передрягу они попали оба, и в этом «очень много его вины».

«Половина моей вины в этом во всем, что недостаточно во все это вникал», — признал Деревянко.

Актер отметил, что верил в успех предприятия и не допускал провала, но он случился. Это еще один серьезный урок в жизни, заявил Деревянко.

Актер в поисках выхода из ситуации решил продать квартиру. Также у компании есть офис, его Деревянко тоже планирует выставить на продажу