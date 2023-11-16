16 ноября 2023, 20:03
«Квартиру придется продавать». Бизнесмен Мулузян раскрыл детали разговора с Деревянко
Бизнесмен Мулузян: Деревянко пообещал закрыть долг перед инвесторами
Российский актер Павел Деревянко пообещал закрыть долг перед инвесторами. Детали разговора со звездой сериала «Беспринципные» раскрыл «360» партнер артиста по бизнесу Георгий Мулузян.
Несколько человек подали в суд на актера по обвинению в мошенничестве при инвестициях в криптовалюту. Во время беседы с Мулузяном Деревянко отметил, что закроет долги в конце месяца.
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«Возможно, квартиру придется продавать все-таки», — заявил Деревянко.
Из полученных от бизнес-партнера артиста сведений стало известно, что Деревянко встречался с предпринимателем Сергеем Николенко, который потребовал взыскать с артиста более одного миллиона рублей «по договору займа». Деревянко просил у него отсрочку по долгу. Однако бизнесмен на это не согласился, поэтому артист решил действовать так, как ему посоветовал юрист Александр Аронов.
«Там на встрече было несколько человек, какие-то его товарищи с юридическим образованием. Естественно, на мое предложение никто не согласился, поэтому я буду действовать, как мне говорит Аронов. Другого выхода не вижу», — заявил актер.
Деревянко в ответ на обвинения ранее заявил, что его якобы обманули два предпринимателя. Один из них — бизнесмен Григорий Мулузян. Последний отметил, что он проходит по делу как свидетель. Предприниматель признался, что действительно сотрудничал с Деревянко, но вину за мошенничество брать на себя отказался.
Мошенничество
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