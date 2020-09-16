«Меня развели»: Тарзан опубликовал видео с признанием в измене

Настоящую видео-исповедь опубликовал на своей странице в Instagram Тарзан (настоящее имя Сергей Глушко). Он признался, что действительно изменил своей жене Наташе Королевой с молодой девушкой, которая после стащила драгоценности. Артист заявил, что не намерен отрицать своей вины и становиться вторым Михаилом Ефремовым.

«Я изменил своей жене и я об этом открыто говорю. <…>Это сделал я. И отвечать за это я буду перед богом и перед своей женой», — начал Тарзан свою речь.

Он отметил, что в свои 50 лет он до сих пор остается «мужиком на 200%», поэтому он легко повелся на внимание молодой девушки, с которой в итоге у него был секс.

«Меня развели, я повелся», — признался Тарзан.

Он уточнил, что с собой у девушки были разные вещества, которые ввели его «в состояние неадеквата». При этом артист подчеркнул, что никакой любви в этой связи не было, так как чувства он испытывает только к своей жене.

В беременность своей новой подруги артист не поверил. По его словам, он не допустил, чтобы это произошло. При этом он подчеркнул, что все действия девушки были рассчитаны. При этом он подтвердил, что уходя, его пассия прихватила драгоценные вещи и сейчас ей грозит уголовное дело.

На моем примере, хочу, чтобы все знали, мужики, они это все планируют, а потом выставляют вас ради хайпа или ради еще чего Тарзан ( Сергей Глушко) Артист

Ранее СМИ сообщили, что 19 августа, когда Наташи Королевой не было дома Глушко пригласил в к себе неких «подруг». После их ухода из квартиры пропали деньги и ювелирные украшения. Когда семья обратилась в полицию, то одна из гостей заявила, что беременна от Тарзана. Также она подчеркнула, что историю с кражей вещей Наташа Королева придумала из ревности.

Представитель певицы заявил, что визит неизвестных девушек в дом артистов был связан с попыткой собрать компромат, чтобы потом шантажировать семью. По факту предумышленного проникновения в дом и сбора личной информации для обогащения артисты обратились в полицию.