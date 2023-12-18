Эксклюзив 18 декабря 2023, 21:42 Полиция приехала к дому покойного «Пухляша» из клипа Little Big Наряд полиции заметили у дома ушедшего из жизни танцора Дмитрия Красилова

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Получивший мировую известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno для Евровидения 2020 года актер и танцор Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Его тело обнаружили в московской квартире. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. Рядом с домом актера оказался наряд полиции.

Приезжали правоохранители по делу неожиданной смерти артиста или нет — неизвестно.

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По данным СМИ, Красилов почувствовал себя плохо еще в минувшее воскресенье, 17 декабря, и отпросился с работы домой. На следующий день он перестал выходить на связь

Обеспокоенные коллеги приехали к танцору в квартиру, а когда дверь никто не открыл, то они вызвали спасателей. Тело Дмитрия нашли в коридоре.

По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Окончательную точку в этом вопросе поставит медицинская экспертиза.

Опрошенные Telegram-каналом Shot знакомые артиста отметили, что Дмитрий часто говорил, что «долго не проживет». По их словам, он знал о проблемах с сердцем, которые только ухудшились из-за лишнего веса. Но отказывать себе в еде и алкоголе артист не желал. При этом танцор очень много работал, а также часто ходил на многочасовые вечеринки в клубах.