Подмосковным полицейским пока не удалось задержать подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемых по данному делу пока не задерживали», — заявил собеседник агентства.

Ранее журналисты писали, что правоохранители задержали предполагаемых грабителей. С мужчинами якобы ведутся следственные действия.

Об ограблении Марины Коташенко стало известно 16 января. По данным СМИ, злоумышленники забрали у вдовы Градского порядка 100 миллионов рублей. Как уточнили полицейские, грабители спровоцировали аварию, сели в автомобиль Коташенко и заставили ее отвезти их в свой дом. Там у женщины отобрали крупную сумму денег. Сейчас правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.

Близкий друг Градского, журналист и телеведущий Андрей Караулов заявил, что за нападением на вдову стоит старший сын певца Даниил. Он отметил, что его в этом никто не сможет переубедить. При этом Караулов допустил, что может ошибаться.