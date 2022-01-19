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    19 января 2022, 04:22

    Друг Градского предположил, кто стоит за ограблением вдовы артиста

    Друг певца Градского Караулов заявил, что за ограблением Коташенко стоит старший сын артиста

    Валерия Шафирко

    Близкий друг покойного певца Александра Градского, журналист и телеведущий Андрей Караулов заявил, что, по его мнению, за нападением на вдову артиста Марину Коташенко стоит старший сын певца Даниил. Об этом он рассказал kр.ru.

    Он отметил, что может ошибаться, и это только его версия, в которой он искренне убежден.

    «Меня никто не переубедит в том, что все это организовано сыном Градского. Нужно знать этого молодого человека, нужно знать его отношение к детям Марины, и вообще, что происходило в этой семье», — заявил Караулов. Он также отметил, что сегодня впервые после происшествия поговорил с вдовой артиста.

    По мнению Караулова, у вдовы Градского украли не 100, а 150 миллионов рублей.

    «100 [миллионов] реально похитили, а 50 [миллионов] потребуют старшие дети Градского. Ведь это были не Маринины деньги, а ее мужа, и через полгода их должны были поделить между всеми наследниками», — отметил телеведущий.

    Наследниками покойного Градского являются его вдова Марина Коташенко, двое ее детей, а также старшие дети артиста — сын Даниил и дочь Мария.

    Караулов уже заявлял, что знает, кто организовал ограбление Коташенко. На своем YouTube-канале он отметил, что за этим стоит «опытный человек». При этом тогда телеведущий не стал называть имена причастных к нападению.

    Об ограблении Коташенко стало известно 16 января. По данным СМИ, под угрозой оружия вдову заставили отдать все хранящиеся в доме деньги. Общая сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. Заведено уголовное дело, правоохранители приступили к расследованию.