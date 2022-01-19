Друг Градского предположил, кто стоит за ограблением вдовы артиста

Близкий друг покойного певца Александра Градского, журналист и телеведущий Андрей Караулов заявил, что, по его мнению, за нападением на вдову артиста Марину Коташенко стоит старший сын певца Даниил. Об этом он рассказал kр.ru.

Он отметил, что может ошибаться, и это только его версия, в которой он искренне убежден.

«Меня никто не переубедит в том, что все это организовано сыном Градского. Нужно знать этого молодого человека, нужно знать его отношение к детям Марины, и вообще, что происходило в этой семье», — заявил Караулов. Он также отметил, что сегодня впервые после происшествия поговорил с вдовой артиста.

По мнению Караулова, у вдовы Градского украли не 100, а 150 миллионов рублей.

«100 [миллионов] реально похитили, а 50 [миллионов] потребуют старшие дети Градского. Ведь это были не Маринины деньги, а ее мужа, и через полгода их должны были поделить между всеми наследниками», — отметил телеведущий.

Наследниками покойного Градского являются его вдова Марина Коташенко, двое ее детей, а также старшие дети артиста — сын Даниил и дочь Мария.

Караулов уже заявлял, что знает, кто организовал ограбление Коташенко. На своем YouTube-канале он отметил, что за этим стоит «опытный человек». При этом тогда телеведущий не стал называть имена причастных к нападению.

Об ограблении Коташенко стало известно 16 января. По данным СМИ, под угрозой оружия вдову заставили отдать все хранящиеся в доме деньги. Общая сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. Заведено уголовное дело, правоохранители приступили к расследованию.