02 января 2023, 13:01
Полиция Невады раскрыла обстоятельства травмирования актера Джереми Реннера
Офис шерифа округа Уошо: актер Реннер попал в аварию на снегоочистителе
Пострадавший актер Джереми Реннер попал в аварию, управляя снегоочистительной техникой, в городе Рино штата Невада. Об этом со ссылкой на офис шерифа округа Уошо сообщил телеканал ABC7 News.
В ведомстве уточнили, что звезду «Мстителей» доставили в местную больницу на вертолете.
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Сообщение о ДТП поступило к полицейским утром в минувшее воскресенье, 1 января. В тот момент Реннер находился на шоссе Маунт-Роуз в Рино.
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Актер оказался единственным участником аварии. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полицейские.
О госпитализации Джереми Реннера в больницу Невады сообщила публицист и официальный представитель артиста Саманта Маст.
Она уточнила, что актер находится в критическом, но стабильном состоянии после несчастного случая, связанного с уборкой снега. Маст добавила, что семья Реннера приехала в больницу.
По предварительным данным, актер выехал на своем снегоочистителе на улицу во время метели.
Как напомнил News.ru, штат Невада оказался парализован из-за обрушившегося на него снегопада. Дорожное движение полностью остановилось, а без электроснабжения остались 35 тысяч домов.
Джереми Реннер известен зрителям по роли Соколиного Глаза в кинофраншизе Marvel. Его дважды номинировали на премию «Оскар» — за фильмы «Город» и «Повелитель бури».
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