Полиция начала проверку после смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой | 360°

Знаменитости 20 октября 2022, 15:01 Полиция начала проверку после смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой МВД Калужской области выяснит обстоятельства ДТП с участием актрисы Анны Большовой

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Обстоятельства аварии с участием актрисы Анны Большовой выяснит местная полиция. После проверки Управление МВД России по Калужской области примет процессуальное решение.

Правоохранители раскрыли некоторые детали ДТП, не называя имени водителя. Авария произошла в одном из населенных пунктов Жуковского района. За рулем автомобиля сидела «жительница соседнего региона». Она наехала на женщину-пешехода, которая умерла на месте.

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«Обстоятельства ДТП устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в УМВД России по Калужской области.

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В областном ГИБДД «360» рассказали, что авария произошла на улице Садовой в деревне Грачевка. На повороте налево, на улицу Совхозную, Audi Q3 сбил женщину. Актриса сама позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Врачи не успели, женщина умерла до их приезда. Ей было около 30—35 лет. По одной из версий, Анна Большова не заметила ее на неосвещенной дороге.