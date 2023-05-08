Знаменитости 08 мая 2023, 22:28 Полиция Дагестана задержала Хасбика Полиция Дагестана сообщила по задержании блогера Хасбика за дрифт Соцсети

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Полиция Дагестана задержала блогера Хасбуллу Магомедова и его друзей. Приятели устроили на свадьбе «дрифты» на дороге, сообщила KP.RU.

Блогер с друзьями в понедельник, 8 мая, отмечал чью-то свадьбу. Кортеж выехал на дорогу и стал мешать другим машинам, устроим «дрифты».

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Видео с автомобилями опубликовано в Сети. На кадрах видно, как черный «Лексус» показательно крутится на дороге под одобрительные крики молодых людей.

Компанию, сидевшую в машине, задержали и отправили в полицию. Один из задержанных попытался оправдаться тем, что дорога, на которой крутилась иномарка, была пустой.

В отношении всех задержанных, включая 20-летнего блогера, составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее блогер Хасбик принял участие в новом выпуске шоу «Что было дальше?». За восемь часов ролик с его участием собрал более 12 миллионов просмотров.