Интересное 02 апреля 2023, 04:49 Новый выпуск шоу «Что было дальше?» с Хасбиком собрал больше 12 млн просмотров Ролик с новым выпуском шоу «Что было дальше?» набрал больше 12 млн просмотров за 8 часов Pxhere

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Новый выпуск комедийного шоу «Что было дальше?», опубликованный 1 апреля, набрал за восемь часов более 12 миллионов просмотров. Ролик появился утром в сообществе проекта во «ВКонтакте».

К 18:00 выпуск просмотрели более 12 миллионов раз. Гостями передачи стали блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) и комик Богдан Лисевский.

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Состав резидентов шоу остался прежним. Это Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Нурлан Сабуров, оскандалившийся в прошлом году на выступления в Америке.

В последний раз шоу «Что было дальше» выходило на экраны в начале января 2022 года.

Ранее в Telegram запустили волну фейков о том, что телеканал ТНТ приостановит выпуск развлекательных шоу, поскольку часть комиков покинула Россию. Телеканал эти сведения опроверг, заявив, что все комики, занятые в проектах, остались в стране.