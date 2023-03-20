Знаменитости 20 марта 2023, 14:58 Полина Гагарина набросилась с кулаками на рэпера Басту — СМИ StarHit: певица Гагарина набросилась на рэпера Басту с кулаками во время шоу «Голос» Полина Гагарина / Telegram

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Наставники шоу «Голос» Полина Гагарина и рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) не поделили одного участников, сообщило издание StarHit. Во время одного из споров певица набросилась на оппонента с кулаками.

По информации издания, в «Голосе» изменились правила — теперь наставники могут мешать своим коллегам забирать в свои команды конкурсантов. Однажды в «блоке» оказалась Полина Гагарина. Она не смогла взять под свое начало 35-летнего Василия Шкивидорова. Певица попыталась перехватить талантливого исполнителя, но не вышло. Тогда она развернулась и набросилась с кулаками на Басту.

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«Меня избили на рабочем месте, это агрессия», — прокомментировал ситуацию Василий Вакуленко.

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До этого правом «блока» воспользовался Владимир Пресняков. Полину Гагарину это возмутило, и она захотела знать, кто из членов жюри оказался «крысой». Тогда Баста назвал исполнительницу «сумасшедшей».

Очередной сезон шоу «Голос» стартовал с четырьмя наставниками — Пресняковым, Гагариной, Бастой и Антоном Беляевым. Ведущего Дмитрия Нагиева сменила Яна Чурикова.