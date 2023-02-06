Знаменитости 06 февраля 2023, 17:26 Стал известен новый состав жюри песенного шоу «Голос» Певец Пресняков: в новом составе жюри шоу «Голос» будут Беляев, Гагарина и Баста РИА «Новости»

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В обновленный состав наставников песенного шоу «Голос» войдут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Об этом ТАСС сообщили сотрудники пресс-службы «Первого канала».

«Наставники команд в „Голос-11“: Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев», — рассказали они.

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Представители телеканала отметили, что в составе неспроста собрали таких исполнителей. По их словам, Пресняков заменит Леонида Агутина, а Беляев стал одним из самых ярких участников второго сезона проекта.

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Также в проекте произошли и другие перемены. Вместо ведущего Дмитрия Нагиева задействовали Яну Чурикову. Причину этой корректировки не уточнили.

По словам представителей «Первого канала», к участию в слепых прослушиваниях «Голос-11» допустили чуть больше сотни вокалистов. Это жители России и стран СНГ.

Также сотрудники телеканала отметили, что съемки нового сезона шоу уже начались. Они проходят в Москве.