Знаменитости 04 апреля 2024, 22:39 «Моя мечта сбылась». Леонтьев рассказал, чем планирует заниматься на пенсии Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет лежать на диване и отдыхать РИА «Новости»

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Народный артист России Валерий Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет отдыхать и «лежать на диване». Об этом сообщил «Пятый канал».

«Моя мечта сбылась давняя: полежать на диване. <…> Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», — подчеркнул артист после прилета из Майами в Москву в день своего 75-летнего юбилея.

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Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения об уходе со сцены Валерия Леонтьева. Он выразил уверенность, что артист обязательно вернется к выступлениям перед поклонниками. По его мнению, Леонтьев находится в прекрасной форме и является «мастером экстра класса».

Ранее певец Лев Лещенко также заявил, что задумался о завершении карьеры. Артист признался, что сольные концерты стали даваться ему с трудом.