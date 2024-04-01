01 апреля 2024, 14:44
Киркоров раскрыл, когда Леонтьев вернется на сцену
Певец Киркоров заявил, что артист Леонтьев вернется на сцену после отдыха
Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения об уходе со сцены народного артиста России Валерия Леонтьева. Об этом артист рассказал в шоу «Ты не поверишь! » на НТВ.
Сообщение о возвращении 75-летнего Леонтьева в Россию Киркоров воспринял с большой радостью. Он выразил уверенность, что артист обязательно вернется к выступлениям перед поклонниками.
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«Конечно вернется. Он и не уходил. Он просто взял отпуск, он имеет право. Он за столько лет, столько наездил, что имеет сейчас право просто отдохнуть», — заявил певец.
Киркоров добавил, что несмотря на возраст, Леонтьев находится в прекрасной форме и назвал артиста «мастером экстра класса».
Ранее певец Лев Лещенко также заявил, что задумался о завершении карьеры. Артист признался, что сольные концерты стали даваться ему с трудом.
Филипп Киркоров
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Музыка
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