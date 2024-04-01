Знаменитости 01 апреля 2024, 14:44 Киркоров раскрыл, когда Леонтьев вернется на сцену Певец Киркоров заявил, что артист Леонтьев вернется на сцену после отдыха Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения об уходе со сцены народного артиста России Валерия Леонтьева. Об этом артист рассказал в шоу «Ты не поверишь! » на НТВ.

Сообщение о возвращении 75-летнего Леонтьева в Россию Киркоров воспринял с большой радостью. Он выразил уверенность, что артист обязательно вернется к выступлениям перед поклонниками.

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«Конечно вернется. Он и не уходил. Он просто взял отпуск, он имеет право. Он за столько лет, столько наездил, что имеет сейчас право просто отдохнуть», — заявил певец.

Киркоров добавил, что несмотря на возраст, Леонтьев находится в прекрасной форме и назвал артиста «мастером экстра класса».

Ранее певец Лев Лещенко также заявил, что задумался о завершении карьеры. Артист признался, что сольные концерты стали даваться ему с трудом.