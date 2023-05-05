Знаменитости 05 мая 2023, 05:20 «Полегче, друзья». Собчак заступилась за Высоцкую и призвала прекратить буллинг Собчак заступилась за Высоцкую и призвала прекратить буллинг из-за старых рецептов РИА «Новости»

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Пользователи соцсетей накинулись на ведущую программы Юлию Высоцкую из-за ее старых рецептов. За актрису вступилась телеведущая Ксения Собчак, призвавшая остановить буллинг. Обращение она опубликовала в Telegram-канале.

«В последние дни слежу за ситуацией вокруг Юлии Высоцкой и нарезках из ее кулинарных передач лохматых годов. Шутка вышла из-под контроля и полыхает как бедный шашлык на заднем фоне в одном из видео», — написала она.

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По словам Собчак, только ленивый не поупражнялся в юморе на тему кулинарных способностей актрисы. Она отметила, что ситуацию можно было бы использовать в свою пользу и поймать хайп, но команда Высоцкой не стала этого делать.

«Лично я в такой ситуации открыла бы ресторан исключительно с этими рецептами и подачей. Как говорится — кушайте, не обляпайтесь», — добавила телеведущая.

Собчак подчеркнула, что пользователи вырвали многое из контекста, а мемах есть то, чего в программе вообще не было. При этом она признала, что некоторые рецепты Высоцкой действительно не удались.

«Считаю, что буллить в данном случае некрасиво. Полегче, друзья, ненависти и так полно в наше время», — заключила Собчак.

Ранее Высоцкая отказалась ответить на волну насмешек, начавшихся в Сети из-за ее старых рецептов.