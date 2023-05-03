Знаменитости 03 мая 2023, 04:17 Юлия Высоцкая отказалась комментировать волну насмешек над ее старыми рецептами Ведущая передачи «Едим дома» Высоцкая стала объектом жестоких шуток в Сети РИА «Новости»

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Актриса и ведущая передачи «Едим дома» Юлия Высоцкая оказалась на новой волне популярности после того, как в соцсетях начали распространять ее старые рецепты и шутки про неумелую готовку. Пользователи активно потешаются над видео про сгоревший шашлык, нежные, но разваливающиеся сырники и странный суп из раков.

Уже более недели под постами Высоцкой шутники соревнуются в остроумии, но та не дает комментариев. Более того, она добавила в черный список журналиста, который хотел расспросить ее о рецепте сырников.

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Тем временем, многие зрители защищают ведущую шоу, которое выходит на НТВ уже 20 лет. Они отметили, что Высоцкая всегда умела создать атмосферу уюта, излучала позитивную энергию и дарила чувство покоя.

Изюминкой передачи стал необычный для нулевых формат кулинарных шоу — Высоцкая будто вела непрерывный диалог со зрителем. Этого эффекта она достигала в том числе благодаря тому, что обращалась к режиссеру, которая находилась за кадром, на «ты».