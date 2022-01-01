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    01 января 2022, 19:55

    Поклонники обеспокоены состоянием мужа Анастасии Заворотнюк фигуриста Чернышева

    Поклонники обеспокоены состоянием мужа актрисы Анастасии Заворотнюк фигуриста Чернышева

    Михаил Закурдаев

    Известный фигурист Петр Чернышев — супруг актрисы Анастасии Заворотнюк — сильно похудел в последнее время. Поклонники из-за этого давно забили тревогу. Особенно сильно его форма оказалась заметна на фотографиях с шоу «Лебединое озеро» Татьяны Навки.

    Поклонники обеспокоены состоянием мужа Анастасии Заворотнюк фигуриста Чернышева

    По ряду данных, чтобы зарабатывать деньги на лечение жены, Чернышев участвует во многих проектах. Комментаторы отметили, что он отдает всего себя во имя Анастасии, у которой глиобластома — разновидность рака мозга.

    Тем временем еще в феврале 2021 года дочь Заворотнюк Анна заявила, что последние два года стали для нее самыми тяжелыми в жизни, но она попросила не выражать ей сочувствие или жалость. Она подчеркнула, что каждый день ей звонят журналисты, приглашают на ток-шоу и предлагают деньги за интервью. Все это дополняют комментарии хейтеров, которые обвиняют семью актрисы в том, что ее болезнь выдумана.

    Знакомые Заворотнюк утверждали, что после курса химиотерапии ее внешность сильно изменилась и сейчас ее уже не узнать. Именно с этим связано то, что актриса перестала появляться на публике.