Поклонники обеспокоены состоянием мужа Анастасии Заворотнюк фигуриста Чернышева

Известный фигурист Петр Чернышев — супруг актрисы Анастасии Заворотнюк — сильно похудел в последнее время. Поклонники из-за этого давно забили тревогу. Особенно сильно его форма оказалась заметна на фотографиях с шоу «Лебединое озеро» Татьяны Навки.

По ряду данных, чтобы зарабатывать деньги на лечение жены, Чернышев участвует во многих проектах. Комментаторы отметили, что он отдает всего себя во имя Анастасии, у которой глиобластома — разновидность рака мозга.

Тем временем еще в феврале 2021 года дочь Заворотнюк Анна заявила, что последние два года стали для нее самыми тяжелыми в жизни, но она попросила не выражать ей сочувствие или жалость. Она подчеркнула, что каждый день ей звонят журналисты, приглашают на ток-шоу и предлагают деньги за интервью. Все это дополняют комментарии хейтеров, которые обвиняют семью актрисы в том, что ее болезнь выдумана.

Знакомые Заворотнюк утверждали, что после курса химиотерапии ее внешность сильно изменилась и сейчас ее уже не узнать. Именно с этим связано то, что актриса перестала появляться на публике.