«Это моя боль»: дочь Заворотнюк объяснила, почему не раскрывает состояние мамы

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что тяжело переживает болезнь своей мамы. Чтобы справиться с ситуацией, она начала посещать психолога. Поэтому каждая попытка посторонних людей узнать о состоянии актрисы причиняет ей еще большую боль. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам Анны Заворотнюк, последние два года стали для нее самыми тяжелыми в жизни, но она попросила не выражать ей сочувствие или жалость.

«Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу», — написала Анна Заворотнюк.

Она подчеркнула, что каждый день ей звонят журналисты, приглашают на ток-шоу и предлагают деньги за интервью. Все это дополняют комментарии хейтеров, которые обвиняют семью актрисы в том, что ее болезнь выдумана.

По словам Анны, она не намерена ничего рассказывать о состоянии матери. Это слишком болезненная и личная тема, чтобы делиться ей с посторонними. Но это не останавливает тех, кто этого не понимает, и звонки от журналистов и комментарии от хейтеров продолжают поступать.

«Моя мама очень публичный человек, она суперзвезда, и, конечно, этого не избежать. Но мне каждый раз больно. Все, что я могла об этом сказать на данный момент, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте», — просит Анна Заворотнюк.

Она пояснила, что Instagram остается для нее единственным местом, где есть прекрасные и понимающие ее люди. Свое послание она сопроводила снимком 2017 года, где она сидит в машине вместе с мамой. «Момент абсолютного счастья», — подписала Анна Заворотнюк фотографию.

О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно летом 2019 года. По неподтвержденным данным, у актрисы диагностировали глиобластому — агрессивную опухоль мозга. По данным СМИ, она проходила лечение в одной из московских клиник, но после того как врачи не смогли ей помочь, родные увезли ее домой. Муж актрисы Петр Чернышев обратился за помощью в Российскую академию наук.

Знакомые Заворотнюк утверждали, что после курса химиотерапии ее внешность сильно изменилась и сейчас ее уже не узнать. Именно с этим связано то, что актриса перестала появляться на публике. Кроме того, появилась информация, что у нее начались проблемы с речью. Опухоль не повлияла на ее интеллект, и она понимает, что с ней происходит. Все это сопровождается сильными головными болями и постоянной слабостью.