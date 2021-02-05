Поклонники не признали Татьяну Буланову без макияжа

На фотографии 51-летняя исполнительница позирует в спортивном костюме и без привычного поклонникам яркого макияжа. Внешность Булановой разнилась с тем, как она обычно выглядит в соцсетях. Некоторые подписчики отметили, что с трудом узнали звезду на фото.

«Это Татьяна?», «Буланова на себя не похожа», «Лицо Татьяны как будто маска», — писали комментаторы.

Но когда путаница разрешилась, пользователи отметили, что исполнительница прекрасна в любом виде.

«Татьяна Вы выглядите шикарно!», «Зато, кажется юной», «Никогда бы не подумала, что фото без косметики так изменит человека, при этом в лучшую сторону даже! Танечка здесь такая милая, женственная и нежная», писали пользователи.

В ноябре Татьяна Буланова рассказала о финансовых проблемах, которые появились из-за кризиса в период пандемии коронавируса. Она подчеркнула, что, если театры и концертные залы вновь закроются, то артисты как «самый незащищенный слой населения» почувствуют сильный материальный ущерб.