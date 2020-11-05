Татьяна Буланова рассказала о проблемах из-за пандемии

Она подчеркнула, что, если театры и концертные залы вновь закроются, то артисты как «самый незащищенный слой населения» почувствуют сильный материальный ущерб. По ее словам, пострадают и рестораторы, продавцы, предприниматели, пишет сайт «Утро.ру».

Знаменитость рассказала, что в непростой ситуации ей помогает получение алиментов на 13-летнего сына. Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» Буланова призналась, что экономия дается ей непросто, так как она не умеет копить деньги.