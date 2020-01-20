20 января 2020, 11:40
Поклонники Бреда Питта и Дженнифер Энистон заговорили о воссоединении пары
Фанаты Бреда Питта и Дженнифер Энистон заметили теплые чувства между бывшими супругами. Слухи подогрело их общение на вручении премии Гильдии киноактеров США. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на TMZ.
Поклонники бывшей пары отметили, что актеры нежно обнимались на мероприятии. Некоторые также обратили внимание на улыбку Бреда Питта в момент, когда Дженнифер Энистон вручили награду за роль в драматическом телесериале «Утреннее шоу».
Актеров начали подозревать в восстановлении романтических отношений после их совместного посещения детского дома в Мексике.
Ранее в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения номинантов на премию Гильдии киноактеров США. Брэд Питт стал лучшим актером второго плана за участие в комедийной драме «Однажды в… Голливуде».