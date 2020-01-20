Поклонники Бреда Питта и Дженнифер Энистон заговорили о воссоединении пары

Поклонники бывшей пары отметили, что актеры нежно обнимались на мероприятии. Некоторые также обратили внимание на улыбку Бреда Питта в момент, когда Дженнифер Энистон вручили награду за роль в драматическом телесериале «Утреннее шоу».

Актеров начали подозревать в восстановлении романтических отношений после их совместного посещения детского дома в Мексике.

Ранее в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения номинантов на премию Гильдии киноактеров США. Брэд Питт стал лучшим актером второго плана за участие в комедийной драме «Однажды в… Голливуде».