Брэд Питт в Tinder и команда «Очень странных дел». Премия Гильдии киноактеров США началась в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе проходит церемония награждения номинантов на премию Гильдии киноактеров США. Премия вручается за лучший актерский состав, лучшую мужскую и женскую роли, лучшие роли второго плана, лучшие трюки, а также в других номинациях.
На красной ковровой дорожке появились Дэйкр Монтгомери-Харви и другие актеры сериала «Очень странные дела».
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер с мужем, участником группы Jonas Brothers Джозефом Джонасом.
Скарлетт Йоханссон пришла в открытом зеленом платье, благодаря которому удалось увидеть тату на ее спине.
Нестареющая Дженнифер Энистон была в белоснежном наряде.
Награду за лучшую роль второго плана получил Брэд Питт, сыгравший в фильме «Однажды в Голливуде». На церемонии он пошутил, что напишет об этом достижении в своем профиле в Tinder.
Дженнифер Энистон статуэтка досталась за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Она сыграла в «Утреннем шоу».