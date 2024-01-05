Знаменитости 05 января 2024, 09:24 Покинувший Россию внебрачный сын Жванецкого украл у жены 75 тысяч долларов Внебрачный сын Жванецкого украл у жены 75 тысяч долларов и бросил ее в эмиграции

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Живущая в Барселоне журналистка Екатерина Федорова заявила, что ее супруг, внебрачный сын Михаила Жванецкого Андрей Рывкин, украл 75 тысяч долларов. Женщина поделилась скриншотом транзакции в соцсетях, сообщил портал Woman.ru.

«Андрей Рывкин, сын Михаила Жванецкого, только что украл у меня 75 000 долларов», — подчеркнула Федорова.

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Журналистка призналась, что не ожидала такого поступка от мужа, который жил с матерью-одиночкой в эмиграции. По ее словам, Рывкин продолжает требовать у нее денег на содержание и оплату отеля.

Сама Федорова ни у кого не просила денег для себя и ребенка. Сейчас она хочет, чтобы Рывкин вернул средства и окончательно исчез из ее жизни.

Сын Жванецкого вместе с Федоровой и ее дочерью от предыдущих отношений покинул Россию в 2022 году. Супруги обосновались в Барселоне, но через некоторое время Рывкин уехал в США. Судя по снимкам из соцсетей, мужчина живет в Нью-Йорке и мечтает покорить этот город.

Сатирик Михаил Жванецкий скончался в Москве в ноябре 2020 года. Ему было 86 лет.