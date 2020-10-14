Показ спектакля «Горбачев» отменили в Москве из-за болезни Хаматовой

«Премьерные показы спектакля „Горбачев“ 14, 16 и 17 октября отменяются в связи с болезнью актрисы», — уточнили сотрудники.

По их словам, в спектакле «Горбачев» играют только два человека. Среди них Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Зрителям предложили сдать билеты в кассу театра. Это можно сделать в течение 10 дней после спектакля. Обменять билеты нельзя.

Ранее Хаматова рассказала, останется ли она в «Современнике» после ухода своего коллеги Сергея Гармаша. Она отметила, что в театре после скандального ухода артиста сохраняется нормальный рабочий климат. При этом артистка не согласилась с мнением, что в коллективе сложилась атмосфера напряженности и притеснения. Женщина заверила, что покидать театр не собирается. Она добавила, что назначение художественным руководителем театра Виктора Рыжакова стало прекрасным продолжением традиций «Современника».