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    14 сентября 2020, 15:41

    Чулпан Хаматова рассказала, останется ли она в «Современнике» после ухода Гармаша

    Анастасия Кременчугская

    Чулпан Хаматова, народная артистка России, в беседе с ТАСС рассказала, останется ли она в театре «Современник» после ухода своего коллеги Сергея Гармаша.

    По ее словам, в «Современники» после скандального ухода актера сохраняется рабочая атмосфера. При этом она не согласилась с мнением, что в коллективе сложилась атмосфера напряженности и притеснения. Однако она отметила, что покидать театр не собирается.

    «Я не могу комментировать выбор другого человека. Сергей Леонидович так решил. Лучше спросить у него, конечно, что его не устроило. Я не согласна с теми причинами, которые знаю. Я остаюсь в театре. Мой выбор — остаться в театре», — приводит слова Хаматовой «Газета.ru».

    Она подчеркнула, что назначение художественным руководителем театра Виктора Рыжакова стало прекрасным продолжением традиций «Современника».

    Напомним, Сергей Гармаш написал открытое письмо, в котором объяснил причины своего решения.

    Новости SMI.FM