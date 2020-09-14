Чулпан Хаматова рассказала, останется ли она в «Современнике» после ухода Гармаша

По ее словам, в «Современники» после скандального ухода актера сохраняется рабочая атмосфера. При этом она не согласилась с мнением, что в коллективе сложилась атмосфера напряженности и притеснения. Однако она отметила, что покидать театр не собирается.

«Я не могу комментировать выбор другого человека. Сергей Леонидович так решил. Лучше спросить у него, конечно, что его не устроило. Я не согласна с теми причинами, которые знаю. Я остаюсь в театре. Мой выбор — остаться в театре», — приводит слова Хаматовой «Газета.ru».

Она подчеркнула, что назначение художественным руководителем театра Виктора Рыжакова стало прекрасным продолжением традиций «Современника».

Напомним, Сергей Гармаш написал открытое письмо, в котором объяснил причины своего решения.