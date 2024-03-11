Знаменитости 11 марта 2024, 13:35 Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге Shot: актер «Уральских пельменей» Соколов устроил дебош в метро в Екатеринбурге Фото: Riding the Bullet / Википедия

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Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге. После времяпровождения в баре он вступил в конфликт с компанией подростков. По их словам, актер с опустошенной бутылкой виски ударил одного из них. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов статьи, 58-летний Соколов отдыхал в компании девушек в одном из самых популярных заведений Екатеринбурга в ночь на 10 марта. После этого комик вместе с приятелем отправился отдыхать дальше.

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Неподалеку от станции «Геологическая» мужчина вступил в перепалку с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто пытались заснять комика на видео.

Соколов подчеркнул, что парни сказали что-то неприятное девушке, поэтому актер начал угрожающе идти на одного из молодых людей. Подростки попросили отвести в сторону агрессивного юмориста и не вырывать их телефон.

Друг Соколова на кадрах говорил, что молодая компания могла сама случайно спровоцировать актера. Также он попросил ребят уйти домой и не лезть к ним.

Официальный представитель отказался комментировать ситуацию в беседе «360». Сам актер пока не делал никаких публичных заявлений.

«Сообщений и официальных заявлений по данному факту в полицию Екатеринбурга не поступало ни от одной из сторон. Информация об этом из сети Интернет зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части отдела полиции № 5 столицы Среднего Урала. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных, по их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал редакции руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД, полковник Валерий Горелых.

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