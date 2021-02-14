Шеф-повар Ивлев женился на молодой модели в День всех влюбленных

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев в День святого Валентина женился на 28-летней модели Валерии Куденковой. Пара расписалась во Дворце бракосочетания № 1 в Москве, сообщило издание Super.

Куденкова рассказывала, что они познакомились на рынке. Ивлев обратил на нее внимание, когда она выбирала фрукты. Шеф-повар рассказывал, что свое бракосочетание они будут отмечать с размахом и покажут гулянья в реалити-шоу «Четыре свадьбы».

Ивлев развелся со своей бывшей женой Марией летом прошлого года. Они состояли в браке больше 20 лет. Причиной развода стали предполагаемые измены Ивлева, о романе которого с молодой моделью стало известно его жене. Шеф-повар позже оправдывался, что встретил Валерию, когда отношения с женой уже были прохладные, и что не изменял супруге, пока они были в браке.

Ивлев ранее, в январе, сделал предложение Куденковой в прямом эфире телеканала «Пятница!». Шеф-повар обратился к девушке с предложением руки и сердца в шоу «Четыре свадьбы».

Согласно данным опроса, проведенного по случаю Дня всех влюбленных, каждый третий россиянин хоть раз пользовался сайтами или мобильными приложениями для знакомств. Примечательно, что в период пандемии многие стали реже пользоваться такими сервисами. Между тем 14 февраля собирались праздновать только 13% жителей России, сообщало Ura.ru.