Появилась информация о четвертой части «Матрицы»

Стали известны детали четвертой части фильма «Матрица». Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным сайта «Утро.ру», в новой части главный герой Нео в исполнении Киану Ривза и его девушка Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс воскреснут. По возрасту они будут примерно такими же, что и в окончании трилогии. А вот персонажа по имени Морфеус, которого играл актер Лоуренс Фишборн, в новой части не будет.

События фильма будут происходить примерно через 60 лет после действия в трилогии. По некоторым данным новая часть получит название «Воскрешение». Премьера ожидается в декабре 2021 года.

Ранее Киану Ривз поделился некоторыми подробностями следующего фильма культовой франшизы «Матрица». Он не раскрыл подробности сюжета, но признался, что они не снимают приквел и не намерены возвращаться к прошлому франшизы.

Актер добавил, что четвертая часть будет прямым продолжением фильма «Матрица: Революция», вышедшего в прокат в 2003 году. «Никаких путешествий в прошлое», — подчеркнул Ривз.