Киану Ривз рассказал о «Матрице 4»

Исполнитель роли Нео обратил внимание, что сценарий новой картины достаточно вдохновляющий. Он подчеркнул, что режиссер Лана Вачовски является потрясающей, она создала прекрасный сценарий любовной истории, «очень вдохновляющий», по словам Ривза.

Актер добавил, что четвертая часть будет прямым продолжением фильма «Матрица: Революция», вышедшего в прокат в 2003 году. «Никаких путешествий в прошлое», — подчеркнул Ривз.

Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, в оригинальных фильмах сыгранный Лоренсом Фишберном.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби.