Знаменитости 19 апреля 2024, 15:11 Похудевшая Екатерина Скулкина шокировала фанатов новым образом Юмористка Екатерина Скулкина похудела и кардинально сменила имидж РИА «Новости»

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Экс-участница Comedy Woman Екатерина Скулкина сильно похудела и удивила фанатов кардинально новым имиджем. Она опубликовала в своих соцсетях фото из салона красоты.

Бывшая участница комедийного шоу серьезно взялась за себя в 2015 году, а в 2021-м удивила поклонников заметной потерей веса. С помощью регулярных тренировок она сбросила 20 килограммов.

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Однако Скулкина решила не останавливаться на достигнутом и сменила имидж, став блондинкой.

«Блондинки — они или крутые, или веселые… Или блондинки на всю голову! Алекс, мой блистательный мастер, спасибо тебе за наши светлые головы!» — написала юмористка в благодарность своему стилисту.

Свежие фотографии 47-летней звезды приятно удивили поклонников. Скулкина предстала на снимках в элегантном наряде, состоящем из блузы, жакета и юбки-миди песочного цвета. Она сделала их в салоне красоты.

Фанаты засыпали звезду комплиментами, отметив ее красоту и молодость. Некоторые даже попытались узнать секрет ее стройности.

«Спорт, еда, правильная одежда и ракурс. Ничего нового»», — поделилась артистка.

Певица Анна Семенович тоже появилась на публике в новом образе. Она сменила стрижку и оттенок волос.