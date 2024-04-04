Знаменитости 04 апреля 2024, 19:49 Похорошевшую Дану Борисову заметили на премьере фильма «Золото Умальты» «Муз-ТВ»: телеведущая Дана Борисова перестала худеть РИА «Новости»

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Дана Борисова заметно похорошела, перестав худеть. Ее вместе с дочерью Полиной заметили на премьере фильма «Золото Умальты», сообщил телеканал «Муз-ТВ».

Журналисты уточнили, что на мероприятии многие отметили сияющий внешний вид телеведущей и ее дочери. По всей видимости, обе перестали заниматься похудением, используя сомнительные методы.

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«Муз-ТВ» напомнил, что недавно 47-летняя телеведущая активно худела. Она разместила снимок с изъянами на теле после липосакции. Позже Борисова рассказала о своем опыте похудения на модных уколах для диабетиков. При этом артистка опробовала их и на 16-летней дочери. По словам девочки, у нее появились ужасные побочные эффекты от препарата.

Телеведущая подверглась жесткой критике со стороны общественности за такие эксперименты над ребенком.

Ранее телеведущая Дана Борисова попала в больницу. Она рассказала медикам, что ее беспокоит сухость во рту, головокружение, тошнота и низкое давление.