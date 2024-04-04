Знаменитости 04 апреля 2024, 10:39 Похороны звезды «Дома-2» Либерж Кпадону закончились скандалом Скандал произошел на похоронах экс-участницы «Дом-2» Кпадону из-за звезд шоу Фото: кадр из видео

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Поклонники осудили коллег погибшей звезды «Дом-2» Либерж Кпадону за видео, которое они опубликовали перед похоронами девушки. Об этом сообщил Telegram-канал «Самые СЛИВки».

По мнению фанатов, наряды и поведение экс-участников телешоу не соответствовали траурной атмосфере похорон. На опубликованном видео селебрити едут в автомобиле на похороны, однако при этом шутят и явно находятся в хорошем настроении.

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«Спасибо, хоть шампанское не открыли в кадре», — отметил автор канала.

Тело Кпадону обнаружили в ее квартире 1 апреля. Причиной смерти экс-участницы «Дома-2» стала остановка сердца. На протяжении многих лет она боролась с сахарным диабетом, а в сентябре 2023 года у девушки обнаружили новообразование в легком, поэтому ранее поклонники предполагали, что 36-летняя звезда реалити-шоу скончалась из-за проблем со здоровьем.

В феврале Кпадону выложила последнее видео в соцсетях. Одетая в маску, она плакала и просила за нее молиться.