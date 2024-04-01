Эксклюзив 01 апреля 2024, 14:09 «Могла пропадать на неделю-две». Подруга Либерж — об умершей экс-участнице «Дома-2» Стрункина: экс-участница «Дома-2» Либерж могла пропадать на неделю-две

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О смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону долгое время не знали ни родители, ни друзья. Подруга покойной Оксана Стрункина в беседе с «360» объяснила, что девушка иногда исчезала, подолгу не выходя на связь.

«У Либерж была такая манера, к сожалению, что она могла пропадать на неделю-две, не выходить на связь. Поэтому, соответственно, никто из нас и не всполохнулся изначально. Все думали, что человек просто ушел в себя. Никто даже не думал, что произойдет такая трагедия», — уточнила она.

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Обстоятельства и причины смерти бывшей участницы знаменитой телестройки пока остаются под завесой тайны. В морге не могут провести вскрытие и ждут приезда родителей Либерж.

«Пока ничего не известно. Всю информацию говорят только близким. Родители уже приехали в Москву, им все расскажут», — пояснила Стрункина.

Она добавила, что Либерж назначили операцию, но, скорее всего, ей ее не провели. Могло ли стать это причиной смерти — пока неизвестно. Информация появится только после вскрытия.

«Мы сами сидим в недоумении, не знаем, что произошло, почему так произошло», — заключила собеседница.

Либерж Кпадону страдала от сахарного диабета. Зимой медики также выявили у нее новообразование в легком. В конце января Кпадону сообщила, что легла в больницу на операцию.