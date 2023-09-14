Знаменитости 14 сентября 2023, 01:37 Похитители зубов. Катя Лель узнала найденных в Мексике «инопланетян» Певица Катя Лель обрадовалась найденным в Мексике «инопланетянам» РИА «Новости»

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Инопланетяне, подобные тем, останки которых нашли в Мексике, выходили на связь с Катей Лель и даже похитили ее зубы. Об этом сама певица поведала изданию Life.

Катя Лель рассказала, что с детства контактировала с инопланетянами, поэтому новости из Мексики ее не удивили, а обрадовали.

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«Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество, разных цивилизаций», — заявила певица.

Она уверяет, что, когда ей было 16 лет, инопланетяне похитили ее зубы. Девушка якобы увидела свечение за окном, после чего ее сестра сообщила, что у нее не осталось зубов.

«Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — рассказала исполнительница.

Что случилось после этого, и откуда у нее нынешние зубы, певица не уточнила.

В среду, 13 сентября, в парламенте Мексики показали две мумии предполагаемых инопланетян. Их нашли в перуанском городе Наска. Это существа маленького роста с большими головами и трехпалыми конечностями. У «инопланетян» не было зубов. Исследование показало, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генетического материала человека.