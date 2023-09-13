Наука 13 сентября 2023, 18:48 Тела найденных во время раскопок «инопланетян» показали в Мексике Infobae: на слушаниях в конгрессе Мексики показали два тела «инопланетян» Скриншот видео Youtube

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Палате депутатов парламента Мексики показали две мумии, которые якобы могут принадлежать инопланетянам. Иссохшие тела представил местный уфолог Хайме Мауссан, сообщила газета Infobae.

Мумии, по словам уфолога, нашли в перуанском городе Наска. Они представляют собой останки существ маленького роста. При жизни у них, вероятно, были большие головы, трехпалые конечности и легкие и прочные кости. Неизвестные ископаемые обходились без зубов.

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Отпечатки пальцев мумий, обратил внимание Мауссан, выглядят как прямые горизонтальные линии. У людей они скругленные.

«Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции», — подчеркнул уфолог.

Он также привел данные радиоуглеродного анализа, который сделали в Национальном автономном университете Мексики. Исследование показало, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генетического материала человека.

В начале сентября Пентагон заявил о запуске сайта, где опубликовали свидетельства, статистику и рекомендации военным на случай встречи с объектами НЛО.