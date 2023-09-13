13 сентября 2023, 18:48
Тела найденных во время раскопок «инопланетян» показали в Мексике
Infobae: на слушаниях в конгрессе Мексики показали два тела «инопланетян»
Палате депутатов парламента Мексики показали две мумии, которые якобы могут принадлежать инопланетянам. Иссохшие тела представил местный уфолог Хайме Мауссан, сообщила газета Infobae.
Мумии, по словам уфолога, нашли в перуанском городе Наска. Они представляют собой останки существ маленького роста. При жизни у них, вероятно, были большие головы, трехпалые конечности и легкие и прочные кости. Неизвестные ископаемые обходились без зубов.
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Отпечатки пальцев мумий, обратил внимание Мауссан, выглядят как прямые горизонтальные линии. У людей они скругленные.
«Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции», — подчеркнул уфолог.
Он также привел данные радиоуглеродного анализа, который сделали в Национальном автономном университете Мексики. Исследование показало, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генетического материала человека.
В начале сентября Пентагон заявил о запуске сайта, где опубликовали свидетельства, статистику и рекомендации военным на случай встречи с объектами НЛО.
Мексика
Космос
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