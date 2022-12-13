Знаменитости 13 декабря 2022, 03:27 Макаревича признали иноагентом за сравнение России с нацисткой Германией Певца Макаревича признали иноагентом за отождествление РФ с нацистской Германией РИА «Новости»

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Причиной признания музыканта группы «Машина времени» Андрея Макаревича* иноагентом стали его публичные высказывания, в которых он сравнивал Россию и нацистскую Германию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого суда. Иск музыканта к Минюсту, в котором он оспаривал включение себя в список иностранных агентов, отклонили в ноябре.

Суд уточнил, что Макаревич* сравнил Холокост и политику Адольфа Гитлера с политикой президента Владимира Путина по отношению к Украине. В тексте документа также говорится, что певец распространял негативные мнения о решениях и действиях российской власти, а также обвинял их в совершении военных преступлений.

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Минюст внес Макаревича* в реестр иноагентов2 сентября. Музыкант решил оспорить это решение. Но суд посчитал его законным.

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* Андрей Макаревич — признан в России иностранным агентом