Знаменитости 13 марта 2024, 19:33 Симоньян связала поведение Пугачевой с ее возрастом Симоньян заявила, что поведение Пугачевой связано с ее возрастом Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что поведение певицы Аллы Пугачевой и предательство родины объясняются возрастом артистки. Об этом она заявила в программе Ч.Т.Д.

Кроме того, она сравнила поведение Аллы Пугачевой и президента США Джо Байдена: оно у них, по ее мнению, изменилось в силу возраста. Главред RT уточнила, что таких пожилых людей стоит пожалеть.

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«Мы же не могли понять, что с ней случилось, а потом стало совершенно понятно: она гоняет просто. В переносном смысле слова, не на машине гоняет, а гонит. Бывает такое в возрасте», — подчеркнула журналистка.

Очередная порция критики обрушилась на Примадонну после скандального видео, в котором она высказалась, что нормальные люди в Россию якобы не вернутся, а также оскорбила Стаса Михайлова.

Ранее стало известно, что Пугачева заработала 20 миллиона рублей после выхода альбома на российской платформе.