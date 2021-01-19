Директор театра Вахтангова рассказал о состоянии Василия Ланового

Накануне Лановой и его жена, актриса Ирина Купченко были госпитализированы с коронавирусом. Они останутся в медицинском учреждении до 20 января. По словам Крока, супругу актера уже собирались выписать, но она решила побыть в больнице с мужем, информирует РИА ФАН.

«Опасности для здоровья Ланового нет, но врачи считают, что нужно подстраховаться, учитывая его возраст», — пояснил директор театра.

Напомним, что в начале года артист сдал тесты, которые показали, что он инфицирован коронавирусом. У него было лишь 5% поражения легких, поэтому Лановой довольно скоро начал выздоравливать.

16 января Василию Лановому исполнилось 87 лет. Эту дату он был вынужден отмечать в больнице.

Ранее народный артист России Иван Краско, который недавно поборол COVID-19, признался, что сильно переживает из-за скорого выхода на сцену. 27 января актер сыграет в спектакле «Я вернулся в мой город» в Академическом драматическом театре имени Комиссаржевской.