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    19 января 2021, 16:15

    Директор театра Вахтангова рассказал о состоянии Василия Ланового

    Полина Петрова

    Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок рассказал о состоянии народного артиста СССР Василия Ланового, сообщил ТАСС.
    Директор театра Вахтангова рассказал о состоянии Василия Ланового

    Накануне Лановой и его жена, актриса Ирина Купченко были госпитализированы с коронавирусом. Они останутся в медицинском учреждении до 20 января. По словам Крока, супругу актера уже собирались выписать, но она решила побыть в больнице с мужем, информирует РИА ФАН.

    «Опасности для здоровья Ланового нет, но врачи считают, что нужно подстраховаться, учитывая его возраст», — пояснил директор театра.

    Напомним, что в начале года артист сдал тесты, которые показали, что он инфицирован коронавирусом. У него было лишь 5% поражения легких, поэтому Лановой довольно скоро начал выздоравливать.

    16 января Василию Лановому исполнилось 87 лет. Эту дату он был вынужден отмечать в больнице.

    Ранее народный артист России Иван Краско, который недавно поборол COVID-19, признался, что сильно переживает из-за скорого выхода на сцену. 27 января актер сыграет в спектакле «Я вернулся в мой город» в Академическом драматическом театре имени Комиссаржевской.