Подруга Светличной рассказала о состоянии актрисы после выписки из больницы

Актриса Светлана Светличная выписалась из больницы, куда она попала из-за проблем с давлением. Ее подруга Елена Перелыгина рассказала о состоянии артистки, сообщил «Пятый канал».

Она рассказала журналистам, что звезда комедии «Бриллиантовая рука» чувствует себя нормально. Сейчас Светличная живет дома, но со здоровьем есть некоторые проблемы, причиной чего является преклонный возраст, написало ИА Nation News.

«Родные заботятся о ней. Хочется верить, что энергии Светлане Афанасьевне, ее творческого потенциала хватит на долгие годы, и она будет радовать нас своей красотой, грацией и своим нереальным чувством прекрасного», — заявила Перелыгина.

Ранее Светличная в беседе с журналистами задумалась о собственной кончине после недавней госпитализации. Женщину даже не радует, что уже скоро, 15 мая, у нее будет день рождения. Знаменитости исполнится 81 год. Артистка пожаловалась на головные боли и сильную утомляемость. Светличная до сих пор имеет трудности из-за травмы, которую она получила примерно год назад.