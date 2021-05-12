«Я нездорова»: Светлана Светличная задумалась о собственной кончине

Советская и российская актриса Светлана Светличная задумалась о собственной кончине после недавней госпитализации. Женщину даже не радует, что уже скоро, 15 мая, у нее будет день рождения. Знаменитости исполнится 81 год, написал «Собеседник».

Артистка пожаловалась на головные боли и сильную утомляемость. Светличная до сих пор имеет трудности из-за травмы, которую она получила примерно год назад, сообщил сайт «Утро.ру».

«У меня очень серьезная история. Это голова… голова, которую хотели скинуть. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы», — заявила актриса.

По словам женщины, простой поход в магазин стал для нее настоящим испытанием. В последнее время Светлана Афанасьевна говорит о смерти. Она выразила надежду, что родные достойно похоронят ее. Светличная отметила, что не так давно была активной и радовалась жизни. Как считает звезда, причиной ее недуга стала зависть окружающих.

Осенью прошлого года актриса в беседе с журналистами намекнула, что собирается подарить свою квартиру живущим поблизости людям, которые ухаживают за ней.