Подписчики раскритиковали Плющенко за фото с дорогой машиной

Под фото появилось множество негативных комментариев. Люди были возмущены, что он может себе позволить такие дорогие вещи.

«Евгений, вы же адекватный человек. Зачем перед людьми хвастаться, некоторым не за что хлеба купить в прямом смысле слова. Понятно, что вы заработали, но будьте скромнее», — написала одна из пользователей.

Другие подписчики оставили куда менее цензурные комментарии.

Тем не менее нашлись и те, кто заступился за Плющенко. Одна из его поклонниц рекомендовала не завидовать в комментариях, а «вылезать с диванов и оставлять себя и свое здоровье любимому делу».

Ранее бывшая ученица Этери Тутберидзе Дарья Паненкова рассказала о том, как шутки тренера доводили ее до слез.

Как призналась спортсменка, тренер часто шутит, однако в моменты тренировок для Паненковой ее шутки были очень обидными. Спортсменка призналась, что часто плакала из-за них и даже жаловалась маме. Фигуристка старалась быть менее заметной на тренировках, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание Тутберидзе.