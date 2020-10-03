Бывшая фигуристка рассказала о доводивших ее до слез шутках Тутберидзе

Бывшая ученица Этери Тутберидзе Дарья Паненкова рассказала о том, как шутки тренера доводили ее до слез.

Как призналась спортсменка, тренер часто шутит, однако в моменты тренировок для Паненковой ее шутки были очень обидными, пишет «Спорт-Экспресс». Спортсменка призналась, что часто плакала из-за них и даже жаловалась маме. Фигуристка старалась быть менее заметной на тренировках, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание Тутберидзе.

«И как-то после какой-то острой шутки не выдержала и заплакала. Меня Даниил Глейхенгауз даже успокаивал — мол, ладно тебе, Этери Георгиевна просто хочет, чтобы ты была лучше», — рассказала Паненкова.

Дарья Паненкова объявила о завершении профессиональной карьеры в начале сентября 2020 года.

В конце сентября команда Этери Тутберидзе выложила в stоriеs Instаgrаm переписку продюсера Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой, в которой Рудковская предлагала спортсменке уйти в команду Евгения Плющенко. На скриншоте, обнародованном командой Тутберидзе, Рудковская якобы пишет, что Плющенко просил передать, что он очень ждет Загитову. Евгений Плющенко возмутился действиями штаба Тутберидзе, который выложил переписку Рудковской с Загитовой. Фигурист пригрозил принять ответные меры.