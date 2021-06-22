Подписчики раскритиковали Хилькевич за образ в военной форме

Актриса Анна Хилькевич выложила кадры из фильма, на которых она одета в военную форму. Подписчики оставили множество негативных комментариев. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Актриса не уточнила, в каком проекте они принимает участие. Пользователи раскритиковали ее образ, так как, по их мнению, актриса выглядит слишком современно.

«Сделанные губы, крашенные волосы и форма, в которой умирали, не совместимы, это издевательство над людьми, которые умирали, голодали и вообще жили в такое страшное время», — написали в комментариях.

Хилкевич резко отметила хейтерам. Она отметила, что губы у нее свои, и удивилась, почему военная тематика всегда вызывает столько негатива.

«Помимо агрессии в сторону моей внешности и роли, меня удивило и расстроило другое. Отчего люди с таким остервенением начинают обсуждать и осуждать, когда видят военную тематику?» — рассказала она.

Ранее стали известны детали четвертой части фильма «Матрица». В новой части главный герой Нео в исполнении Киану Ривза и его девушка Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс воскреснут. По возрасту они будут примерно такими же, что и в окончании трилогии. А вот персонажа по имени Морфеус, которого играл актер Лоуренс Фишборн, в новой части не будет.