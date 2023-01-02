02 января 2023, 20:18
Поддержавшего лозунг о прославлении Украины Меладзе назвали предателем России
Депутат Останина пообещала добиться лишения всех званий Меладзе за прославление Украины
Традционный ответ заслуженного артиста России Валерия Меладзе на лозунг «Слава Украине!» возмутил председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину. В беседе с «360» она заявила, что готова лично обратиться в министерство культуры и найти организацию, которая направила бы заявку для отзыва у артиста всех наград и званий.
Останина пояснила, что звания деятели культуры получают через заявку от организаций. Последние направляют документы в Минкультуры, а после получения одобрения — в управление администрации президента.
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«Мне любопытно, почему министерство культуры с одной стороны, а с другой стороны — та самая организация, в которой состоит Валерий Меладзе, ничего не говорят. <…> Я возьму на себя эту ответственность, чтобы найти тех, кто инициировал присвоение этих званий, кто сейчас отмалчивается трусливо в тряпочку и делает вид, что не имеет к этому никакого отношения», — пообещала парламентарий.
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Депутат добавила, что в момент своей славы артист получил от государства все, что хотел, включая финансирование, а теперь плюет в лицо стране.
«Это просто не мужской поступок. Поэтому все эти сладкоголосые парни, обласканные властью, должны раскрыть себя, а мы должны понимать, кто есть кто», — подчеркнула председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Останина отметила, что получать звания заслуженных и народных артистов должны деятели культуры, которые их заслужили своей патриотической позицией, отстаивая интересы страны. Именно они по праву должны называться народными героями, а не Меладзе и «бывшие подпевалы».
«Это предательство, другой оценки я дать не могу. Невозможно иначе оценить поведение тех людей, которые при первой же опасности бросились за пределы страны и стали искать новую кормушку. Люди без флага и Родины, без чести и совести», — подытожила депутат.
Валерий Меладзе на новогоднем концерте в Дубае пообщался со зрителем с Украины, который сначала потребовал передать привет его супруге, а после добавил «Слава Украине!». Смущенный артист тихо ответил «Героям слава!», а после подчеркнул, что все участники выступления находятся вне политики.
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