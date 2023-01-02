Эксклюзив 02 января 2023, 20:18 Поддержавшего лозунг о прославлении Украины Меладзе назвали предателем России Депутат Останина пообещала добиться лишения всех званий Меладзе за прославление Украины РИА «Новости»

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Традционный ответ заслуженного артиста России Валерия Меладзе на лозунг «Слава Украине!» возмутил председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину. В беседе с «360» она заявила, что готова лично обратиться в министерство культуры и найти организацию, которая направила бы заявку для отзыва у артиста всех наград и званий.

Останина пояснила, что звания деятели культуры получают через заявку от организаций. Последние направляют документы в Минкультуры, а после получения одобрения — в управление администрации президента.

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«Мне любопытно, почему министерство культуры с одной стороны, а с другой стороны — та самая организация, в которой состоит Валерий Меладзе, ничего не говорят. <…> Я возьму на себя эту ответственность, чтобы найти тех, кто инициировал присвоение этих званий, кто сейчас отмалчивается трусливо в тряпочку и делает вид, что не имеет к этому никакого отношения», — пообещала парламентарий.

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Депутат добавила, что в момент своей славы артист получил от государства все, что хотел, включая финансирование, а теперь плюет в лицо стране.

«Это просто не мужской поступок. Поэтому все эти сладкоголосые парни, обласканные властью, должны раскрыть себя, а мы должны понимать, кто есть кто», — подчеркнула председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Останина отметила, что получать звания заслуженных и народных артистов должны деятели культуры, которые их заслужили своей патриотической позицией, отстаивая интересы страны. Именно они по праву должны называться народными героями, а не Меладзе и «бывшие подпевалы».

«Это предательство, другой оценки я дать не могу. Невозможно иначе оценить поведение тех людей, которые при первой же опасности бросились за пределы страны и стали искать новую кормушку. Люди без флага и Родины, без чести и совести», — подытожила депутат.

Валерий Меладзе на новогоднем концерте в Дубае пообщался со зрителем с Украины, который сначала потребовал передать привет его супруге, а после добавил «Слава Украине!». Смущенный артист тихо ответил «Героям слава!», а после подчеркнул, что все участники выступления находятся вне политики.