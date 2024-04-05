Знаменитости 05 апреля 2024, 17:02 «Под раздачу попал». Сябитова назвала возможную причину развода Харламова и Асмус Сябитова пожалела Харламова и заявила, что у Асмус тяжелый характер Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Global Look Press

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Телеведущая и сваха Роза Сябитова поучаствовала в шоу «Алена, Блин!». Во время беседы с ведущей она предположила, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус могли развестись из-за скверного характера артистки.

«У нее характер — мама не горюй. А может Харламов под раздачу попал. Что мы сразу о женщинах говорим. Может это Харламова надо пожалеть», — отметила Сябитова, отвечая на вопрос журналистки Алены Жигаловой о причинах невезения в личной жизни комика.

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Она уточнила, что с Асмус работала на одной съемочной площадке, поэтому знает о нраве актрисы не понаслышке.

«А ты знаешь, какой характер тяжелый. Это еще надо посмотреть, кого надо пожалеть. Она как нам всем там прикурить давала начиная от гримеров и заканчивая режиссерами», — заявила телеведущая.

Ранее экс-возлюбленная Харламова Екатерина Ковальчук опубликовала фотографии в соцсетях из поездки в США. Она путешествовала там со своим новым избранником и коллегой Владиславом Ценевым.