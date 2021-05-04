Победитель «Голоса» иеромонах Фотий назвал конкурс, в котором хочет участвовать

Иеромонах Фотий, который победил в шоу «Голос», рассказал, что больше не хочет участвовать в конкурсе певцов. Об этом сообщил Пятый канал.

«Вечерняя Москва» передала, что теперь священнослужитель мечтает принять участие в состязании по игре на музыкальных инструментах. Сейчас он активно учится играть на органе и хотел бы попробовать в этом свои силы.

«Конкурсы с пением мне сейчас не нужны. Я сам себе все доказал. Доказал не то, что я молодец — победитель. А скорее понял свой уровень», — подчеркнул отец Фотий.

Ранее Сергей Лазарев заявил, что певица Маnizhа не сможет победить на Евровидении, потому что ее песни вряд ли подойдут для такого конкурса.

Певец считает, что европейская публика может не понять смысл песни Russian Woman, так как она по большей части на русском языке. Поэтому количество баллов у представительницы России будет заведомо меньше, уверен он.

Феминистская направленность песни Manizha также не гарантирует ей успеха, отметил Лазарев. По его мнению, на этом поле больше шансов у мальтийской конкурсантки Destini, у которой тоже будет песня про сильную женщину.