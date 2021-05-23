Победитель Евровидения добровольно пройдет тест на наркотики

Солист итальянской рок-группы Måneskin Давид Дамиано добровольно пройдет текст на наркотики. Все участники коллектива опровергли слухи об употреблении кокаина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление Европейского вещательного союза.

«Нам известно о слухах по поводу видео с участием победителей конкурса Евровидение, которое появилось вчера вечером из Зеленой комнаты. Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, а вокалист пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой», — говорится в заявлении.

В документе указано, что музыканты попросили провести тестирование еще вчера вечером, но организовать его оперативно не было возможности. Коллектив еще раз сообщил организаторам, что на столе не было наркотиков, там лежало разбитое стекло. Европейский вещательный союз подтвердил, что на месте была найдена разбитая посуда. Тем не менее ролик продолжат изучать, подробности пообещали озвучить позднее.

В этом году победителями Евровидения стала группа Måneskin, которая состоит из вокалиста Давида Дамиано, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. Manizha заняла девятое место с песней Russian Woman («Русская женщина»).