Платок, пропитанный слезами Месси, выставили на продажу за миллион долларов

Бумажный платочек аргентинского футболиста Лионеля Месси, которым он утирал слезы, когда уходил из «Барселоны», выставили на продажу. Как выяснилось, идея принадлежит жене спортсмена Антонелле Рокуццо. Информация об этом появилась на сайте Pastadecampeon.

Купить платочек, пропитанный слезами, можно всего за миллион долларов. При том что точно неизвестно, чьи на самом деле слезы остались на салфетке. Потенциальным покупателям остается только верить. Купить салфетку можно на сайте Mercado Libre.

Именно жена дала тогда Месси салфетку, когда он, прощаясь с клубом, не смог сдержать слез. Это пресс-конференция задела сердца всех фанатов.

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Спортивный комментатор Виктор Гусев ранее рассказал, что уход Месси из «Барселоны» не пойдет на пользу клубу, так как снизится его популярность и финансовая поддержка от инвесторов. Но самым печальным эксперт считает в этой ситуации человеческий фактор. По его словам, когда Месси плакал на пресс-конференции, лично он меньше всего думал о финансовом ущербе, так как это был «человеческий ущерб».

Несколько дней назад шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен».