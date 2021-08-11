Лионель Месси провел первую тренировку в составе «Пари Сен-Жермен»

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте команды.

Контракт с легендарным спортсменом, который всю свою взрослую карьеру провел в «Барселоне», подписан по схеме «2+1». Сам Месси сказал, что с нетерпением ждет работы в новой команде. Видение французов полностью сходится с его личными амбициями.

Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи отметил, что после принятия в состав такого игрока, как Месси, команда войдет в историю для болельщиков по всему миру. Он добавил, что прославленного спортсмена с нетерпением ждали в Париже вместе со всей его семьей.

Сам Месси уже прибыл в Париж и провел свою первую тренировку на поле с «Пари Сен-Жермен». В столице Франции его встретили бурными овациями.

Лионель Месси дебютировал в «Барселоне» еще в 2004 году. В составе этого клуба он десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.